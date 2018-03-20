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20 марта 2018
07:28:54

Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода в США

Это произошло во время бета-теста. Женщина в пригороде столицы Аризоны переходила дорогу в неположенном месте в темное время суток, заявили в полиции. Человек, который был за рулем, мог ее не заметить, но машину вел автопилот, который ориентировался на показания сканирующих лазерных дальномеров — лидаров.

Почему система не сработала, не уточняется. Также не говорится, на какой скорости ехал автомобиль. Обычно во время подобных испытаний машина едет довольно медленно. В компании Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Станет ли сервис онлайн-заказа такси выплачивать компансацию, не сказали.

Испытания беспилотных машин компания проводит с 2016 года. Аналогичными тестами заняты Google, Tesla и еще целый ряд конкурентов. За последние годы это первый случай гибели пешехода из-за автопилота. Компания Uber приостановила испытания беспилотных автомобилей.

Источник Эхо Москвы




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