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31 января 2017
09:46:30

Беременная тольяттинка оказалась в перевернутой машине, потому что слишком быстро ехала

В сводках ГИБДД Тольятти, описывающих произошедшую накануне аварию, значится, что молодая женщина не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание автомобиля «Лада Калина» из-за несоответствия скорости безопасным условиям движения.

Напомним, ДТП было зарегистрировано в 17-10 на улице Матросова напротив заправки «Роснефть». На месте работали пожарные, полиция и «скорая медпомощь». Пострадавшую осмотрели на месте и увезли в больницу.

ГИБДД продолжает выяснять все обстоятельства этого дорожного инцидента, ставшего причиной серьезной пробки между Центральным и Комсомольским районами.




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