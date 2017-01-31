В сводках ГИБДД Тольятти, описывающих произошедшую накануне аварию, значится, что молодая женщина не справилась с рулевым управлением и допустила опрокидывание автомобиля «Лада Калина» из-за несоответствия скорости безопасным условиям движения.
Напомним, ДТП было зарегистрировано в 17-10 на улице Матросова напротив заправки «Роснефть». На месте работали пожарные, полиция и «скорая медпомощь». Пострадавшую осмотрели на месте и увезли в больницу.
ГИБДД продолжает выяснять все обстоятельства этого дорожного инцидента, ставшего причиной серьезной пробки между Центральным и Комсомольским районами.
Дело было в декабре, инспектор ГИБДД остановил нарушителя и начал составлять протокол...
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