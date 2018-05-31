Это данные оперативного мониторинга цен на продовольственные товары, который специалисты городской администрации проводят еженедельно. За месяц в наблюдаемых торговых точках эксперты обнаружили,что подорожали сахар, морковь, сладкий перец, мандарины.
При этом сезонно снизилась розничная цена на картофель, капусту, свежие огурцы и томаты, куриное яйцо, апельсины и бананы. Также, в регионе было отмечено значительное повышение цены на автомобильное топливо. В зависимости от марки оно подорожало на величину от 2 до 5,5 рублей за литр.
Тем временем, правительство РФ ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста. В ближайшее время кабмин проведет ряд заседаний, на которых будут рассмотрены дальнейшие варианты снижения цен на бензин. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже.
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