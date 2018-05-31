слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
31 мая 2018
11:35:34

Бензин в Тольятти дорожает, картофель дешевеет

Это данные оперативного мониторинга цен на продовольственные товары, который специалисты городской администрации проводят еженедельно. За месяц в наблюдаемых торговых точках эксперты обнаружили,что подорожали сахар, морковь, сладкий перец, мандарины.

При этом сезонно снизилась розничная цена на картофель, капусту, свежие огурцы и томаты, куриное яйцо, апельсины и бананы. Также, в регионе было отмечено значительное повышение цены на автомобильное топливо. В зависимости от марки оно подорожало на величину от  2 до 5,5 рублей за литр.

Тем временем, правительство РФ ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста. В ближайшее время кабмин проведет ряд заседаний, на которых будут рассмотрены дальнейшие варианты снижения цен на бензин. Одна из возможных мер — увеличение объемов торгов моторным топливом на бирже.




Последние новости Тольятти

31 мая
13:16
Улицу К.Маркса в Тольятти украсили цветами

Это сделали студенты ТГУ.

31 мая
12:58
В Самарской области нашли сайт, который продавал фальшивые дипломы

Об этом сообщили в региональной прокуратуре

31 мая
12:55
Жительница Нью-Йорка сорвала джекпот в размере 5 млн долларов

До этого она выиграла в лотерею 30 долларов и потратила их на ещё один билет

31 мая
12:50
Вчерашний шторм в Самарской области может повториться

Расслабляться не стоит.

31 мая
12:41
В Самарской области автоледи на иномарке съехала в кювет и перевернулась

 ДТП произошло накануне Сызранском районе

31 мая
12:13
Самарская школьница завтра выступит на Красной площади

Она - суперфиналист конкурса чтецов «Живая классика».

31 мая
11:30
Юные тольяттинские велосипедисты сами лезут под колеса

С начала велосезона по собственной неосторожности на дорогах города пострадали 4 несовершеннолетних


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+