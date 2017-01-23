АИ-95 на автозаправочных станциях Магадана продают только по талонам. Это временная мера, связанная с тем, что после поломки танкера, доставлявшего топливо на Колыму, количество этой марки бензина ограничено, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Власти также пояснили, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов топлива достаточно для удовлетворения потребностей автолюбителей региона. Цены на бензин также стабильны.

"Цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях Магадана остаются на прежнем уровне: АИ-98 – 52,20 рублей за литр, АИ-95 – 47,27 рублей за литр, АИ-92 – 45,03 рублей за литр, дизельное топливо – 45,80 рублей за литр. В населённых пунктах области автолюбители приобретают автомобильное топливо по привычным ценам", — пояснили в ведомстве.