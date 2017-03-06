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06 марта 2017
12:47:23

Белорусским сырам и мясу могут закрыть доступ в Россию

Россельхознадзор выявил массовые нарушения санитарных правил на нескольких предприятиях Белоруссии. Продукцию этих заводов подвергнут тщательной проверке, и в случае рецидива ей перекроют путь в Россию. На долю белорусских производителей, по данным отраслевой организации "Союзмолоко", приходится 36% ввозимых в Россию сыров.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в стремлении нанести ущерб сельхозпредприятиям из его страны. Данкверт заявлял, что "никакой торговой войны нет". При этом он предупредил о введении новых запретов, если у белорусских предприятий будет обнаружен контрафакт.

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