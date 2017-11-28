Подозреваемый взял со стеллажа в магазине упаковку кофе, спрятал под курткой и попытался выйти на улицу, однако был замечен сотрудниками. Продавцы закрыли дверь на ключ и вызвали полицию.

Злоумышленник, ударив одну из женщин, сделал еще одну попытку вырваться на свободу, но вовремя прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Мужчина уже был судим за хранение наркотических средств. Теперь уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Ведется следствие.