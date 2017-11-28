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28 ноября 2017
07:37:06

Бдительные продавцы Жигулевска помогли задержать грабителя

Подозреваемый взял со стеллажа в магазине упаковку кофе, спрятал под курткой и попытался выйти на улицу, однако был замечен сотрудниками.  Продавцы закрыли дверь на ключ и вызвали полицию.

Злоумышленник, ударив одну из женщин, сделал еще одну попытку вырваться на свободу, но вовремя прибыл экипаж патрульно-постовой  службы.  Мужчина уже был судим за хранение наркотических средств. Теперь уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Ведется следствие.




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