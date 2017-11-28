Подозреваемый взял со стеллажа в магазине упаковку кофе, спрятал под курткой и попытался выйти на улицу, однако был замечен сотрудниками. Продавцы закрыли дверь на ключ и вызвали полицию.
Злоумышленник, ударив одну из женщин, сделал еще одну попытку вырваться на свободу, но вовремя прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Мужчина уже был судим за хранение наркотических средств. Теперь уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Ведется следствие.
В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту
Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24»
Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России
Стартовала акция «В новый год без долгов»
В областном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая» линия
Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»
Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса в некий "лесопарковый зеленый пояс".