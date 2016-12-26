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26 декабря 2016
10:18:59

Банки начнут следить за сменой сим-карт клиентами

Представители Центробанка, Минкомсвязи и кредитных организаций уже договорились о разработке правовой базы для этой системы, пишут «Известия». Цель новации – противостоять мошенничеству, когда злоумышленники меняют SIM-карту клиента для доступа к его онлайн-счетам.

В ЦБ заявили: на встрече все стороны подтвердили, что для реализации подобной схемы необходимы технические доработки со стороны операторов связи. Кроме того, достигнута и договоренность о проработке правовых вопросов. Один из участников встречи рассказал, что взаимодействие банков с операторами, возможно, будет осуществляться на коммерческой основе.

«ФедералПресс» ранее сообщал, что в России усложняется процедура получения кредита. С 2017 года будет отменен кредит по паспорту.




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