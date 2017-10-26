В Госдуму внесён соответствующий законопроект, позволяющий приостановить операции со счетом на срок до 2 рабочих дней. Правительственные поправки планируется внести в закон "О национальной платежной системе". Документ предусматривает, что список признаков преступления будут устанавливать сами банки по согласованию с ЦБ.
Предполагается, что в случае подозрений банк должен сразу связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. Если держатель карты или владелец счёта даст подтверждение, то перевод будет выполнен сразу. Если связаться с ним не получится, то через два рабочих дня.
По данным Банка России, в 2016 году было совершено порядка 300 тысяч несанкционированных операций с использованием российских платежных карт, на общую сумму более 1 млрд рублей.
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