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21 декабря 2016
08:53:31

Автозаводский район Тольятти рисковал остаться без внутриквартального освещения

Власти Тольятти выделили дополнительные средства на организацию уличного освещения. Это связано с ростом тарифа на электроэнергию и увеличением объема потребления на новом участке дороги по ул.40 лет Победы, пояснили в мэрии. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено порядка 3,8 млн рублей.

Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства мэрии Вадим Ерин, в договорах с поставщиками в текущем году закладывалась стоимость 1 квт в час в сумме 5,4 рублей. Однако на данный момент тариф увеличен до 6,27 рублей. Чтобы восполнить этот разрыв и до конца года решить вопросы по оплате за электроснабжение, мэрия заключила с ТЭК новый контракт.

Если бы власти оперативно не решили этот вопрос, Автозаводский район мог бы остаться без внутриквартального освещения, подчеркнули в горадминистрации.




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