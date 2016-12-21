Власти Тольятти выделили дополнительные средства на организацию уличного освещения. Это связано с ростом тарифа на электроэнергию и увеличением объема потребления на новом участке дороги по ул.40 лет Победы, пояснили в мэрии. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено порядка 3,8 млн рублей.

Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства мэрии Вадим Ерин, в договорах с поставщиками в текущем году закладывалась стоимость 1 квт в час в сумме 5,4 рублей. Однако на данный момент тариф увеличен до 6,27 рублей. Чтобы восполнить этот разрыв и до конца года решить вопросы по оплате за электроснабжение, мэрия заключила с ТЭК новый контракт.

Если бы власти оперативно не решили этот вопрос, Автозаводский район мог бы остаться без внутриквартального освещения, подчеркнули в горадминистрации.