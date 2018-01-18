Об этом сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Он рассказал, что проект позволит правильно «раскрасить» добросовестных игроков, которые готовы добровольно показать все технологические процессы и организацию обслуживания клиентов, продемонстрировать условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг. Отмечается, что уже подготовлен проект национального стандарта, который описывает, как присваиваются звёзды.

Пока в нем ранжированы такие услуги: есть ли на АЗС туалет, услуги питания, технические сервисы, подкачка шин, заправка омывающей жидкостью. Также даются критерии оценки соответствия топлива требованиям технического регламента. Как уточнил Абрамов, оцениваться должны все важные эксплуатационные характеристики топлива, которые закреплены ГОСТами и проверяются производителями.