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24 января 2017
13:56:27

Автовладельцы массово отказываются от ОСАГО

Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году «отказников» станет еще больше из-за готовящегося законопроекта об ухудшении условий страхования. Причем, водители отказываются не только от официального полиса ОСАГО в пользу фальшивки, но и вообще от «автогражданки».

Согласно официальной статистике ГИБДД за 2016 год, количество отказников выросло на 90%. И это только те, кто попался инспекторам, а всего же, по самым скромным оценкам, речь идёт примерно о 15 млн человек, что составляет четверть от всех автомобилей на дороге.

Фактически Россия возвращается в 2003 год – год принятия ОСАГО - из-за огромного числа гражданско-правовых споров, заваливших суды. Основная причина отказов — преднамеренное саботирование страховщиками продажи полисов в регионах и вымогательства покупки дополнительных страховок.

Парадоксально, но сами страховщики либо не знают о таком масштабе бедствия в своём бизнесе, либо преднамеренно скрывают эту информацию. В Российском союзе автостраховщиков заявляют о том, что на российских дорогах с поддельными полисами ездит только 1 млн человек. Нестрахующихся граждан, по их словам, и вовсе нет.

Источник Лайф




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