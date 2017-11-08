На торги в форме публичного предложения 116 лотами в третий раз выставлена часть имущества находящегося в банкротстве толь­яттинского предприятия. Начальная цена активов, среди которых оборудование и земельные участки, установлена в размере около 226 млн рублей.

По истечении первых 15 дней в случае отсутствия заявок каждые 15 дней цена будет снижаться на 5%. По мнению экспертов, высока вероятность того, что на этот раз имущество «АвтоВАЗагрегата» будет продано, но с дисконтом почти в 50% из-за большого шага аукциона.

«АвтоВАЗагрегат» был одним из крупнейших поставщиков комплектующих АвтоВАЗа - более 400 наименований. В июле 2015 года завод встал. Сейчас предприятие находится в конкурсном производстве, заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 марта 2018 года.

В реестр кредиторов «АвтоВАЗагрегата» включены требования более 75 компаний на общую сумму свыше 2 млрд 700 млн рублей.