слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
08 ноября 2017
08:44:26

«АвтоВАЗагрегат» начинает стремительно дешеветь

На торги в форме публичного предложения 116 лотами в третий раз выставлена часть имущества находящегося в банкротстве толь­яттинского предприятия. Начальная цена активов, среди которых оборудование и земельные участки, установлена в размере около 226 млн рублей.

По истечении первых 15 дней в случае отсутствия заявок каждые 15 дней цена будет снижаться на 5%. По мнению экспертов, высока вероятность того, что на этот раз имущество «АвтоВАЗагрегата» будет продано, но с дисконтом почти в 50% из-за большого шага аукциона.  

«АвтоВАЗагрегат» был одним из крупнейших поставщиков комплектующих АвтоВАЗа - более 400 наименований. В июле 2015 года завод встал. Сейчас предприятие находится в конкурсном производстве, заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 2 марта 2018 года.

В реестр кредиторов «АвтоВАЗагрегата» включены требования более 75 компаний на общую сумму свыше 2 млрд 700 млн рублей.

Источник Коммерсантъ Волга.Самара




Последние новости Тольятти

08 ноября
14:27
ГИБДД Тольятти согласовала график ноябрьских рейдов

В этом месяце на территории городского округа пройдет 10 специальных профилактических мероприятий

08 ноября
12:40
Капитан теплохода в Самарской области ответит перед судом за то, что катал пассажиров

Катал с нарушениями правил безопасности

08 ноября
12:31
На дороге Тольятти-Ягодное погибла пенсионерка

Женщина 76 лет попала под колеса иномарки, нарушив правила

08 ноября
11:52
В Тольятти появился новый специализированный клуб по спортивным единоборствам

«ARSENAL FIGHTING» открылся 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава»

08 ноября
11:11
На трассе М-5 водитель сбил взрослого лося

Животному было примерно 9 лет, оно погибло

08 ноября
10:50
Украина может в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения с Россией

Это произойдет уже на следующей неделе, если за соответствующее решение проголосует Верховная Рада.

08 ноября
10:39
Тольяттинец не смог подарить сыну чужой велосипед

Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+