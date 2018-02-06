В открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появилась информация о новой модификации кроссовера. Концепт такого автомобиля был представлен в 2016 году на Московском автосалоне. Компания оформила модель LADA XRAY Sport как промышленный образец. Таким образом производитель защитил дизайн автомобиля от возможного копирования и нелегального использования. Однакео, как отмечает Официальный Лада Клуб, оформление патента не может служить подтверждением того, что спортивная версия кроссовера Лада Икс Рей будет выпускаться серийно. Заявку на патент АВТОВАЗ подал еще в марте прошлого года.

Судя по изображениям, опубликованным в базе Федеральной службы, спортивная версия кроссовера будет отличаться от представленного на Московском автосалоне концепта. В частности, на патентных изображениях отсутствует антенна в виде «акульего плавника». От обычного кроссовера спортивную версию можно будет узнать по решетке радиатора с дополнительным воздуховодом в нижней части, аэродинамическим накладкам на порогах, оригинальным18-дюймовым колесным дискам, стилизованным диффузорам в задней части, двум интегрированным в бампер выхлопным трубам и большому спойлеру над пятой дверью.

Также известно, что для LADA XRAY Sport предусмотрен заниженный клиренс, подвеска со спортивными настройками и задние дисковые тормоза. Модель планировали оснастить мотором объемом 1,8 литра, который будет форсирован.

Фото: www.ladaxray.net