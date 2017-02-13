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13 февраля 2017
12:49:51

АВТОВАЗ выпустит особую версию внедорожника

Юбилейная партия в честь 40-летия автомобиля LADA 4x4 получила название  "40 Anniversary". Состав комплектаций и цены новинки пока неизвестны. Президент АВТОВАЗа Николя Мор при этом с сожалением отметил, что название "Нива" компании не принадлежит.

Как пишет "Российская газета", одним из последних усовершенствований российского внедорожника стала доработанная подвеска: появился новый подшипник в передних ступицах, газонаполненные амортизаторы и независимое крепление редуктора переднего моста.

Сейчас в продаже есть несколько специальных версий LADA 4x4: Elbrus Edition, которую можно купить за 492900 рублей, а также Orange Edition и Black Edition, их цена составляет 526000 рублей. У 4x4 Urban также есть версия Snow Queen стоимостью 532800 рублей.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января 2017 года продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.

Что касается разработки нового поколения LADA 4x4, ранее стало известно, что изучаются оптимальные варианты платформы для этого автомобиля, формируется специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта LADA 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault-Nissan.




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