С сегодняшнего дня тольяттинский автогигант приступает к пятидневному режиму работы, сообщили в пресс-центре компании. Здесь добавили, что исключение составят сборочная линия B0, линии по выпуску автомобилей LADA Priora и LADA 4х4, а также некоторые подразделения, которые уже работают в пятидневном режиме.
В режиме 4-хдневной рабочей недели завод пребывал с 17 октября 2016го, что, как заявляли на предприятии, было связано с необходимостью сохранения коллектива в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке и меньшим производственным заказом.
На АВТОВАЗе прогнозируют, что рынок этого года останется на этом же уровне с возможностью небольшого роста до 5%. Также в 2017 году компания планирует увеличить экспортные продажи на 50%.
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