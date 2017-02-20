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20 февраля 2017
09:47:51

АВТОВАЗ возвращается к пятидневке

С сегодняшнего дня тольяттинский автогигант приступает к пятидневному режиму работы, сообщили в пресс-центре компании. Здесь добавили, что исключение составят сборочная линия B0, линии по  выпуску автомобилей LADA Priora  и LADA 4х4, а также некоторые  подразделения,   которые уже работают в пятидневном режиме.

В режиме 4-хдневной рабочей недели завод  пребывал с 17 октября 2016го, что, как заявляли на предприятии, было связано с необходимостью сохранения коллектива в условиях сокращавшегося спроса на автомобили на российском рынке и меньшим производственным заказом.

На АВТОВАЗе прогнозируют, что рынок этого года останется на этом же уровне с возможностью небольшого роста до 5%. Также в 2017 году компания планирует увеличить экспортные продажи на 50%.




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