В ней участвует большинство моделей Lada 2018 года выпуска, кроме Priora и новинок – Vesta и Xray, пишут «Ведомости». С 1 февраля автоконцерн предлагает скидку в 20 - 30 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in.

В прошлом году АВТОВАЗ также давал скидки при сдаче автохлама в утилизацию, но эта схема стала непопулярной, отмечает газета.

К тому же ранее компания наряду с другими локальными автопроизводителями участвовала в госпрограмме обновления парка, но тогда скидки субсидировались из федерального бюджета, а сейчас компания делает их за собственный счет.