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16 апреля 2018
16:07:11

АВТОВАЗ возглавит гендиректор "Рено" в Румынии

Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня 2018 года, говорится в сообщении основного акционера российского автопроизводителя Alliance Rostec Auto BV (61,1% принадлежит Renault, 38,9% - Ростеху).

Действующий глава автоконцерна Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя по региону Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа". "В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "Автоваза" и выполнение среднесрочного плана развития компании", - сообщается в пресс-релизе.

Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Также Каракатзанис занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.



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