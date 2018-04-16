«Зелёный ковер» уже покрыл две трети футбольного поля
Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города
Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.
Первые акции запланировали городские волонтеры
ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе (фото и видео)
Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство
ДТП произошло накануне около 4 часов дня в районе дома №42 по Приморскому бульвару