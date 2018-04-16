Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня 2018 года, говорится в сообщении основного акционера российского автопроизводителя Alliance Rostec Auto BV (61,1% принадлежит Renault, 38,9% - Ростеху).



Действующий глава автоконцерна Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя по региону Евразия, а также заместителя председателя совета директоров "АвтоВАЗа". "В этих функциях господин Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление "Автоваза" и выполнение среднесрочного плана развития компании", - сообщается в пресс-релизе.



Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Также Каракатзанис занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.