Сегодня начались продажи автомобиля LADA Vesta на одном из самых конкурентных рынков Европы - в Германии. Для этого рынка модель была модернизирована, рассказали в компании. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6», в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики). Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.

Фото: ОАО АВТОВАЗ

На сегодня для продаж в Германии отгружено более 200 LADA Vesta. Стартовая стоимость российского седана в Германии – 12490 евро (МКП) и 13250 евро (АМТ).

«В 2017 году мы планируем увеличить экспортные продажи LADA на 50%, - рассказал президент АВТОВАЗа Николя Мор. – Vesta расширяет модельный ряд наших автомобилей в Германии, самом требовательном рынке Западной Европы и втором по объемам экспортном рынке для LADA».

На заводе напомнили, что в 2016 году в Германии было продано 2272 автомобиля LADA.