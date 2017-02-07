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07 февраля 2017
10:29:47

АВТОВАЗ: Vesta и XRAY расходятся как горячие пирожки

В январе 2017 года LADA продала на рынке РФ более 16,3 тысяч автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда было реализовано 15577 автомобилей.

По предварительным данным, в январе 2017 года LADA Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер LADA XRAY впервые войдет в ТОП-10.

По данным компании, доля LADA на российском рынке составила более 19,5% - это лучший январь за последние 5 лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля LADA в январе 2017 года достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин – около 15%.

Фото: ОАО АВТОВАЗ




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