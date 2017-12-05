Автогигант в декабре возобновил программу утилизации, свернутую два месяца назад. Об этом говорится на сайте производителя. Правда,30 000 рублей скидки можно получить только при покупке внедорожника Lada 4x4. Также продлена программа trade-in, отмечают «Ведомости».
Именно по этой схеме на данный момент идет примерно 90% продаж в рамках программы утилизации автохлама. Скидки субсидируются из федерального бюджета – по госпрограмме обновления парка.
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