Он длился 3 недели - с 24 июля по 13 августа.

На время отпуска на предприятии проводилась плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы, сообщал ранее «АвтоВАЗ» .

Также на 3 недели уходил в корпоративный отпуск завод «GM-АвтоВАЗ» - совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors, которое производит Chevrolet Niva.