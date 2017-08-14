Он длился 3 недели - с 24 июля по 13 августа.
На время отпуска на предприятии проводилась плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы, сообщал ранее «АвтоВАЗ» .
Также на 3 недели уходил в корпоративный отпуск завод «GM-АвтоВАЗ» - совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors, которое производит Chevrolet Niva.
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