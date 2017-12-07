Они будут действовать на всех трех линиях конвейера, говорится в приказе по компании о работе в декабре.
Руководитель официального профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев подтвердил агентству «Интерфакс», что приказом предусмотрены дни простоя для работников СКП (сборочно-кузовного производства) с 22 по 31 декабря; для работников СКП Kalina - с 28 по 31 декабря. Для работников ПАП (производства автомобилей на платформе - ИФ) B0 простой будет введен с 19 по 31 декабря, за исключением сотрудников на выпуске кузовов L52 (Oran) для завода Renault в Оране (Алжир) - для них простой устанавливается с 23 по 31 декабря, при этом в первые три субботы декабря для них введены дополнительные дневные смены.
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АВТОВАЗ производит в СКП автомобили Lada Priora и Lada 4X4, в СКП Kalina - Lada Kalina, Lada Granta и автомобили бренда Datsun, на ПАП B0 - Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan: Renault Logan, Renault Stepway, Nissan Almera.
В декабре 2016 года "АвтоВАЗ" также приостанавливал конвейер незадолго до новогодних праздников и возобновил производство 9 января 2017 года. Также в 2017 году "АвтоВАЗ" останавливал конвейер с 29 апреля по 9 мая на недельный корпоративный отпуск и праздники, с 24 июля по 13 августа - на период летнего корпоративного отпуска.
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