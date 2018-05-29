Об этом заявил глава компании Николя Мор, добавив, что это будет зависеть от нескольких факторов. Это, в частности, кура рубля, а также возможная остановка государственных мер поддержки авторынка – таких программ как первый и семейный автомобиль.
Как отметил глава АВТОВАЗа, в правительстве заявили, что при сильном падении авторынка там готовы восстановить действие программ поддержки. Президент автогиганта также отметил, что в России LADA остается ведущим брендом, стремясь сохранить на рынке долю не менее 20%.
В том числе, и для бумажной работы...
В это всокресенье скучать не придется ни взрослым, ни детям
У дома № 12«А» ул.Автостроителей накануне произошло ДТП
Приток в Куйбышевское водохранилище остается высоким
ДТП произошло сегодня утром в восьмом квартале
Здесь ждут как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов
Традиционный турнир по силовому экстриму состоится в День России, 12 июня