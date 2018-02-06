Елена Фролова «покинула компанию по личным мотивам», сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь компании Сергей Ильинский. Сохранил ли завод должность антикризисного управляющего после ухода Фроловой, он раскрывать не стал.

Вице-президент по оперативному антикризисному управлению появился в структуре управления убыточного АВТОВАЗа в июле 2016 года, тогда же этот пост и заняла Елена Фролова. Новая позиция была создана в рамках плана финансового оздоровления предприятия.