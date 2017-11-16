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16 ноября 2017
09:30:23

АВТОВАЗ увеличил выручку от экспорта

Продажи  автомобилей LADA на внешних рынках за первые три квартала принесли заводу более 7 миллиардов рублей. Это 1,7 раза превышает прошлогодние показатели. Основная часть экспортной продукции компании с января по сентябрь 2017-го отгружалась в Казахстан, Германию, Беларусь, Венгрию и Украину.

При этом поставки готовых автомобилей LADA и машинокомплектов в страны СНГ в отчетный период увеличились на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.




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