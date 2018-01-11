В России было продано 311 588 автомобилей LADA, это на 17% больше по сравнению с 2016 годом. В декабре 2017 года в России продано 32 580 автомобилей LADA, что превышает прошлогодние показатели на 17,9% и является лучшим результатом продаж за месяц за последние 3 года.

По собственной оценке Компании, LADA сохраняет лидирующие позиции на российском рынке легковых и легких коммерческих автомобилей с долей в 19,5%, и с долей в 20,5% – в сегменте только легковых автомобилей.

По собственной оценке Компании, четыре модели LADA входят в десятку лучших по продажам в России. LADA Granta заняла 2 место – в 2017 году продано 93 686 автомобилей, что составляет 6,8% прироста. LADA Vesta с результатом в 77 291 автомобиль на 40,1% превысила результаты 2016 года.

В том числе было реализовано 5 518 автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. LADA Largus (легковые и легкие коммерческие модели) пользовались стабильным спросом – в 2017 году продан 41 741 автомобиль. По темпам роста в 2017 году лидером стал LADA XRAY – реализовано 33 319 автомобилей, что на 67% больше прошлогоднего результата.

45% автомобилей было продано с использованием государственных программ поддержки рынка (утилизация, трейд-ин, «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и др.). 38% покупателей LADA воспользовались фирменной программой автокредитования – LADA Finance.

Успешными для Бренда LADA оказались и продажи корпоративным клиентам – им реализовано 42 834 автомобиля, что на 32% превосходит результат годичной давности.

В 2017 году розничные продажи LADA на зарубежных рынках (в 30 странах) выросли на 31% – до 24 тысяч автомобилей.

В 2017 году продолжилось активное обновление дилерской сети LADA, являющейся крупнейшей в России – 300 центров продаж и сервисного обслуживания. За прошедший год более половины из них начали ребрендинг в стиле новых корпоративных стандартов Марки. В 2017 году открылось 17 новых автоцентров LADA.

2017 год был успешен для LADA и в области автоспорта. Это был год возвращения пилотов и автомобилей LADA Sport в российские чемпионаты – туринг, супер-продакшн, ралли и картинг. В каждом из них команда LADA Sport Rosneft завоевала призовые места.