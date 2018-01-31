Рейтинг организаций, работающих на территории РФ, вот уже пятый год подряд составляет агентство «РИА Рейтинг». По итогам 2017 года тольяттинский автоконцерн смог существенно подняться, заняв 72 место. По сравнению с результатами годичной давности это на 26 позиций выше.

Капитализация АВТОВАЗа выросла на 183% и составляет 822 миллиарда долларов. Лидерами рейтинга стали Сбербанк (84 млрд долларов), Газпром (53,35 млрд долларов) и Роснефть (53,304 млрд долларов).

Также в первую десятку самых крупных по капитализации компаний в России вошли ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Норильский никель, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и НЛМК.

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