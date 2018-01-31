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31 января 2018
10:40:35

АВТОВАЗ улучшил свои позиции в сотне самых дорогих компаний России

Рейтинг организаций, работающих на территории РФ, вот уже пятый год подряд составляет агентство «РИА Рейтинг». По итогам 2017 года тольяттинский автоконцерн смог существенно подняться, заняв 72 место. По сравнению с результатами годичной давности это на 26 позиций выше.

Капитализация АВТОВАЗа выросла на 183% и составляет 822 миллиарда долларов. Лидерами рейтинга стали Сбербанк (84 млрд долларов), Газпром (53,35 млрд долларов) и Роснефть (53,304 млрд долларов).

Также в первую десятку самых крупных по капитализации компаний в России вошли ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Норильский никель, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и НЛМК.

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