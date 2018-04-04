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04 апреля 2018
08:35:49

АВТОВАЗ станет участником пилотного проекта с электронными трудовыми книжками

Минтруд проведет эксперимент на крупных предприятиях страны до октября текущего года. Как сообщила пресс-служба ведомства, проект также будет реализовываться в компаниях «РЖД», «Ростелеком», «Яндекс», «Мечел» «Газпромбанк».

Задачами эксперимента являются апробация механизма возможности ведения работодателем кадровых документов в электронном виде, оценка затрат и полученных эффектов, выявление проблем и рисков, а также подготовка предложений по внесению изменений в законодательство.

В Минтруде добавили, что в эксперименте примут участие профсоюзные организации или представители работников.




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