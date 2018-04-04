Минтруд проведет эксперимент на крупных предприятиях страны до октября текущего года. Как сообщила пресс-служба ведомства, проект также будет реализовываться в компаниях «РЖД», «Ростелеком», «Яндекс», «Мечел» «Газпромбанк».
Задачами эксперимента являются апробация механизма возможности ведения работодателем кадровых документов в электронном виде, оценка затрат и полученных эффектов, выявление проблем и рисков, а также подготовка предложений по внесению изменений в законодательство.
В Минтруде добавили, что в эксперименте примут участие профсоюзные организации или представители работников.
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