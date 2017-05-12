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12 мая 2017
07:28:27

АВТОВАЗ стал лидером продаж апрельского авторынка

Таковы данные ежемесячного отчета экспертов Ассоциации европейского бизнеса. Автомобили Lada у жителей России по-прежнему пользуются самой большой популярностью– в минувшем месяце 26 337 человек уехали из дилерских центров тольяттинского автогиганта на новых машинах. Чаще всего они выбирали Гранту или Весту.

Продажи АВТОВАЗа в апреле выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту же величину в целом вырос в апреле весь российский авторынок. Было реализовано129 476 легковых автомобилей.

По оценке экспертов, решающим драйвером продаж в первом квартале стало совпадение сроков начала автомобильного сезона и относительной стабилизации курса рубля, замедления инфляции и снижения кредитных ставок.




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