О планах автозавода по дальнейшему сокращению автоторговой сети в Тольятти "Самарскому обозрению" сообщили сразу несколько дилеров предприятия. "Эту идею продвигают некоторые менеджеры, отвечающие за сбыт на автозаводе", — уточнил один из собеседников издания.

Сейчас в городе работают 11 дилеров. В Самаре — 4. В сопоставимых с Тольятти по доходам и населению Ульяновске и Ижевске имеется по 3 компании, торгующих автомобилями Lada. Однако в силу ряда причин емкость рынка в Тольятти всегда была выше, чем даже в городах-миллионниках.

По данным аналитического агентства "Автостат", в 2016 г. в Тольятти зарегистрировано 6,2 тыс. автомобилей Lada, в то время как в Самаре — лишь 4 тыс. машин этой марки. "Содержание Lada здесь обходится дешевле, чем в других городах, за счет большого количества гаражных мастерских, куда ушли работать многие сокращенные с АвтоВАЗа специалисты, и дешевых запчастей в местной торговой сети", — рассказал один из дилеров. Другой руководитель автоторговой компании считает, что в Тольятти на самом деле продается гораздо больше машин, чем регистрируется. "В реальности в среднем тольяттинский автодилер может продавать одну-две тысячи автомобилей в месяц за счет людей, приезжающих сюда из небольших городов Самарской области, из соседних регионов", — объяснил он.

Еще одна причина, по которой на АвтоВАЗе обсуждается сокращение автоторговых точек в Тольятти, — серые дилеры. "Официальные дилеры уступают этим компаниям партии автомашин оптом с небольшой скидкой с тем, чтобы выполнить план по продажам и получить за это премию, предусмотренную дилерским соглашением", — пояснил изданию руководитель одной из тольяттинских автоторговых компаний.

Издание отмечает, что АвтоВАЗ отрицает наличие планов по сокращению числа автодилеров в Тольятти. "Таких планов нет, — сообщили в пресс-центре компании. — Приходят новые партнеры, кто-то принимает решение уйти с рынка — это живой процесс. Наша основная цель сегодня — работать в этом направлении над качественной составляющей. Чтобы человек в любом из центров мог получить высококлассное обслуживание и сервис по комфортной цене. Если смотреть цифры по дилерским салонам на конец 2015 и конец 2016 г., то они примерно на одном уровне".