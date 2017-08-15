Подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает выделение Самарской области в текущем году более 430 миллионов рублей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Предполагается, что эти деньги позволят обеспечить занятость не менее 4 тысяч работников автогиганта, которые не востребованы сейчас на производстве автомобилей и находятся под риском увольнения.
Кроме того, не менее 2 тысяч пройдут переподготовку. Высвобождаемых работников планируется трудоустроить в других организациях Тольятти и в создаваемом на территории автоконцерна индустриальном парке. Организации, которые примут на работу сотрудников АВТОВАЗа, также получат поддержку, отметил Манутров.
Средняя численность работников АВТОВАЗа на начало текущего года составляла 42 725 человек, к концу первого квартала она снизилась на 3 тысячи. Полпред президента в ПФО Михаил Бабич сообщал, что предприятие сократит численность персонала на 6 тысяч человек в 2017 году и еще 2,2 тысячи человек — в 2018 году. АВТОВАЗ подтверждал заявленный ранее план по сокращению 740 человек, и сообщал, что пока не планирует увеличивать это число.
Источник РИА Новости
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