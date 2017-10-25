Речь идет об автомобилях Vesta SW и Vesta SW Cross. В течение октября-ноября в дилерских центрах страны будут организованы отдельные презентации моделей, которые, для удобства клиентов, пройдут в выходные дни и будут совмещены с тест-драйвами и развлекательной программой.

К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей. Стоимость LADA Vesta SW стартует от 639 900 рублей (Comfort, 1.6л МКПП), LADA Vesta SW Cross – от 755 900 рублей (Luxe, 1.6 МКПП). На модели устанавливаются двигатели 1.6л (106 лс) и 1.8л (122 лс). Предусмотрены механическая коробка переключения передач или автоматизированная механическая трансмиссия.

Уже в базовой комплектации автомобили оснащены широким набором систем обеспечения комфорта и безопасности, в их число входят: кондиционер, трехуровневый обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом для хранения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.

Напомним, что модели семейства LADA Vesta созданы на собственной платформе LADA с использованием узлов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Автомобили отличаются просторным салоном и вместительным багажником, а также спортивной управляемостью.

Новая конструкция кузова обеспечивает комфорт и надежность. LADA Vesta является одним из лидеров в классе по шумоизоляции, уровень безопасности автомобиля подтвержден независимым краш-тестом (4 «звезды» ARCAP из четырех возможных), внешние панели кузова оцинкованы, что гарантирует надежность и долговечность автомобиля.

В настоящее время LADA Vesta уверенно занимает 3 место в общероссийском рейтинге продаж новых легковых автомобилей.