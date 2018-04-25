Как рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний, машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации. Представитель автогиганта это подтвердил, объяснив повышение цен недавними курсовыми колебаниями рубля., так как. часть автокомпонентов компания покупает за рубежом.

Как изменятся цены конкретных моделей – пока неизвестно. Это будет второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada – в январе они выросли в среднем на 2-3%. Повышение цен на 1-2% увеличит рентабельность, а вряд ли отразится на спросе, считают дилеры: рост невелик и произойдет он одновременно с повышением цен на автомобили других марок.