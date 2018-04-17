Компания представляет седан LADA Vesta Cross – первый в своем сегменте, объединивший необычный дизайн и классический тип кузова с последними рыночными трендами и дополнительной функциональностью кроссовера.

LADA Vesta Cross седан является достойным воплощением концепт-кара Vesta Cross, представленного на Московском Международном Автосалоне в 2016 году, и практически полностью повторяет его. Автомобиль, будучи неотъемлемой частью семейства LADA Vesta, несет в себе философию «ИКС-образного» дизайна - ДНК Марки. Седан был спроектирован с учетом потребностей российских автолюбителей, испытывающих необходимость в комбинации кузова седан и возможностей автомобиля повышенной проходимости.

По словам исполнительного вице-президента по маркетингу и продажам Яна Птачека, LADA Vesta Cross станет уникальным предложением на рынке, заняв свободную нишу и основав новый сегмент.

«Седан Vesta Cross - еще один яркий пример постоянного внимания LADA к потребностям потенциальных клиентов, умения создавать новые неординарные модели автомобилей, дающие своим обладателям уверенность в любых обстоятельствах благодаря расширенным функциональным возможностям, красиво упакованным в мощный и рельефный силуэт.»

LADA Vesta Cross – дизайн на службе функциональности

LADA Vesta Cross обладает всеми преимуществами LADA Vesta SW Cross, воплощенными в любимом клиентами кузове седан. Она унаследовала энергичный и сильный характер новинки 2017 года.

Дизайн переднего и заднего бамперов, черные расширители колесных арок, молдинги - все это перешло на серийный автомобиль с концепт-кара Vesta Cross. Более того, благодаря общей семейной принадлежности автомобилей LADA Vesta седан и LADA Vesta SW стало возможным использовать одинаковые детали, установленные на Vesta SW Cross. Это же можно сказать и о 17-дюймовых дисках, стильное сочетание алмазной огранки и двухцветной поверхности которых свидетельствует о незаурядном характере автомобиля.

На седане применены конструктивные решения, хорошо зарекомендовавшие себя на LADA Vesta SW Cross. Это энергоемкая подвеска, высокая проходимость и острая управляемость. Увеличенный клиренс, который составляет 203 мм, повышает практичность и проходимость седана, что особенно важно в условиях российского климата и дорог.

Преемственность интерьера

Седан LADA Vesta Cross может похвастаться особой внутрисалонной атмосферой, усиливающей впечатление о его принадлежности к автомобилям повышенной проходимости.

Усовершенствованный интерьер вышел на новый уровень комфорта. Материалы отделки совпадают с использованными на LADA Vesta SW Cross. Они несут на себе особый паттерн «ИКС-графики», комбинированный с эко кожей. Оранжевые или серые элементы отделки прослеживаются во всем интерьере и сочетаются со вставками на панелях дверей и приборной панели. Бокс с подлокотником размещен между передними сиденьями. Он предоставляет дополнительное пространство для размещения мелких предметов.

Переработанная приборная панель использует уникальный цветовой код и особую подсветку, присущую интерьерам модельного ряда Cross.

Седан LADA Vesta Cross станет четвертой моделью в семействе LADA Vesta. Общность элементов кузова (передний и задний бамперы, задние фонари), колесная база обеспечила преемственность моделей. Это стратегическое направление в дизайне предоставило LADA уникальную возможность расширить модельный ряд Vesta с минимальными инвестициями, оптимизированным временем разработки и создания автомобиля.

Модели линейки Vesta – самые востребованные LADA на автомобильном рынке России. Они ценятся за яркий стиль, комфортный и просторный салон, высокое качество и широкий выбор опций. О дате старта выпуска новинки и начале ее продаж, о ценах и комплектациях будет объявлено дополнительно.

Габариты автомобиля LADA Vesta Cross Длина 4.410 мм Ширина 1.785 мм Высота 1.526 мм Колесная база 2.635 мм Клиренс 203 мм

Фото: АВТОВАЗ