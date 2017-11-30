слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 ноября 2017
07:03:53

АВТОВАЗ расширяет географию своего экспорта

В столице Королевства Иордания – Аммане – открылся первый автосалон LADA компании Global Vehicle Trading. В торжественной церемонии старта продаж приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Иордании Борис Болотин, директор по экспорту ПАО «АВТОВАЗ» Макс Миссана и основатели компании LADA JORDAN Файе Разамни и Омар Шалла.

В модельном ряду LADA для Иордании представлены бестселлеры Марки: LADA Vesta, LADA Granta, 3- и 5-дверная LADA 4х4, 7-местный универсал и фургон LADA Largus, LADA Kalina и LADA Kalina Cross. Местным покупателям LADA будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение трех лет с момента приобретения автомобиля.

Открытию нового автосалона и сервисного центра предшествовала рекламная кампания, событие широко освещалось СМИ и социальными сетями Иордании. Президент компании LADA JORDAN Оман Шалла отметил, что автомобили LADA сохраняют  признанные достоинства Бренда и используют современные технологии. Этот фактор, а также стабильность и экономическая диверсификация иорданского рынка будут способствовать успешному возвращению LADA. Напомним, что автомобили LADA поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тысячи LADA.

Автосалон и сервисный центр LADA в г. Аммане выполнены в соответствии с новыми корпоративными стандартами российского Бренда. Площадь шоурума, в котором будут постоянно демонстрироваться 5 автомобилей, составляет 400 кв.м. Сервисная зона площадью 350 кв.м. оборудована современными техническими постами и оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения любых видов гарантийных и пост-гарантийных работ.

С деталями церемонии открытия нового дилерского центра LADA в Иордании, а также рекламной кампанией импортёра в стране можно ознакомиться на официальном аккаунте LADA Jordan в Facebook.




Последние новости Тольятти

30 ноября
12:15
Тольяттинский ОМОН завершил полевой выход

В рамках тренировки бойцы Росгвардии совершенствовали свою профессиональную подготовку (фото)

30 ноября
11:52
Новые спортплощадки в Тольятти активно используются горожанами

 Все 17 открылись в начале ноября, напомнили в администрации

30 ноября
11:41
Заниматься тишиной в домах хотят заставить полицейских

Депутаты Госдумы подготовили революционный законопроект

30 ноября
11:33
Спасатели Самарской области искали упавшего парапланериста в темноте

Появились фото с места трагедии

30 ноября
10:38
Пункты проведения ЕГЭ в Самарской области получат новое оборудование

Средства – почти 20,5 миллионов рублей - предоставил федеральный бюджет

30 ноября
10:24
В Самарской области сформируют реестр обманутых дольщиков

Об этом сообщили в пресс-службе правительства

30 ноября
9:46
Пенсии тольяттинцев в 2018 году вырастут на 3,7%

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+