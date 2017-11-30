В столице Королевства Иордания – Аммане – открылся первый автосалон LADA компании Global Vehicle Trading. В торжественной церемонии старта продаж приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Иордании Борис Болотин, директор по экспорту ПАО «АВТОВАЗ» Макс Миссана и основатели компании LADA JORDAN Файе Разамни и Омар Шалла.

В модельном ряду LADA для Иордании представлены бестселлеры Марки: LADA Vesta, LADA Granta, 3- и 5-дверная LADA 4х4, 7-местный универсал и фургон LADA Largus, LADA Kalina и LADA Kalina Cross. Местным покупателям LADA будут предоставлены различные дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосуточной помощи на дорогах в течение трех лет с момента приобретения автомобиля.

Открытию нового автосалона и сервисного центра предшествовала рекламная кампания, событие широко освещалось СМИ и социальными сетями Иордании. Президент компании LADA JORDAN Оман Шалла отметил, что автомобили LADA сохраняют признанные достоинства Бренда и используют современные технологии. Этот фактор, а также стабильность и экономическая диверсификация иорданского рынка будут способствовать успешному возвращению LADA. Напомним, что автомобили LADA поставлялись в Иорданию в 1986-1998 годах, за этот период в страну было отправлено более 9,5 тысячи LADA.

Автосалон и сервисный центр LADA в г. Аммане выполнены в соответствии с новыми корпоративными стандартами российского Бренда. Площадь шоурума, в котором будут постоянно демонстрироваться 5 автомобилей, составляет 400 кв.м. Сервисная зона площадью 350 кв.м. оборудована современными техническими постами и оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения любых видов гарантийных и пост-гарантийных работ.

С деталями церемонии открытия нового дилерского центра LADA в Иордании, а также рекламной кампанией импортёра в стране можно ознакомиться на официальном аккаунте LADA Jordan в Facebook .