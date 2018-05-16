Это первый автомобиль в своем сегменте, объединивший классический тип кузова с функциональностью кроссовера. Особенностями его конструкции являются защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси, сочетающие высокую проходимость и азартную управляемость. Новинка обладает рекордным для своего класса дорожным просветом в 203 мм.

Фото: АВТОВАЗ

Новая LADA Vesta Cross седан в момент вывода на рынок представлена в максимальном исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач, стоит 763 900 рублей.

В состав комплектации входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контроль и ограничитель скорости, аудиосистема (4,3-дюймовый монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 4 динамика), мультифункциональный руль, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивка салона со вставками из эко-кожи.

Автомобиль в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКПП предлагается от 788 900 рублей, цена автомобиля с двигателем 1,8 л и автоматизированной механической трансмиссией (АМТ), получившей обновленные настройки, облегчающие процесс старта и передвижения в пробках, а также сокращенное время переключения передач, будет начинаться с 813 900 рублей.

Для LADA Vesta Cross седан предусмотрено 2 пакета опций: Multimedia и Prestige.

Пакет Multimedia включает камеру заднего вида и мультимедийную систему с навигацией (7-дюймовый цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков). Стоимость автомобиля с силовым агрегатом 1,8л МКПП и пакетом Multimedia составит 816 900 рублей, седан с двигателем 1,8 л, автоматизированной трансмиссией (АМТ) и пакетом Multimedia будет предлагаться за 841 900 рублей.

В пакет Prestige входит подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией, задний подлокотник, розетка USB в центральном подлокотнике для подзарядки гаджетов, атмосферная подсветка в зоне ног передних пассажиров и ручек дверей, усиленная тонировка задних стекол.

Седан LADA Vesta Cross с пакетом Prestige, оснащенный двигателем 1,8 л и МКПП, будет продаваться за 834 900 рублей. Цена автомобиля в аналогичной комплектации с автоматизированной трансмиссией – 859 900 рублей. Продажи автомобиля стартуют летом.