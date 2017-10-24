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24 октября 2017
07:22:03

АВТОВАЗ рапортует о росте финансовых показателей

За 9 месяцев года продажи LADA в России поднялись на 16,5%, а выручка – на 21,5%. Динамика продаж превысила показатели роста рынка в целом.

Доля марки на российском рынке легковых и легкие коммерческих автомобилей увеличилась на 1% - до 19,6%. Кроме того, почти на 62% увеличены объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2016. Начало всероссийских продаж новых моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, которое ожидается в конце октября, закрепит лидерские позиции марки в стране, говорят в пресс-службе автогиганта.

При этом компания подчеркивает потенциальные риски, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах IV квартала. Это, в частности, увеличение закупочных цен на сырье, изменение валютных факторов, возможные списания и т.д.

Чтобы нивелировать влияние этих рисков, АВТОВАЗ продолжает реализовывать план оптимизации затрат.




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