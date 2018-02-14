Его основными направлениями станут новые стандарты, которые будут касаться как вида автосалона, так и продаж, сервиса, маркетинга. Но на первое место выходит отношение к клиенту.
«Наша основная, совместная с партнерами задача – это, чтобы в любом из дилерских центров LADA по всей стране наш покупатель смог приятно приобрести автомобиль и дальше комфортно его обслуживать», – заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Дилерская сеть LADA - самая крупная в стране и включает в себя 300 центров в 174 городах. В 2017 году было открыто 17 новых автосалонов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе автогиганта.
Там также отметили, что если дилер не готов предпринимать шаги по развитию центра – и, соответственно, не готов соответствовать стандартам – к нему могут быть применены санкции вплоть до разрыва договора.
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