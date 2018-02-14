слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
14 февраля 2018
08:30:06

АВТОВАЗ проводит ребрендинг дилерской сети

Его основными направлениями станут новые стандарты, которые будут касаться как вида автосалона, так и продаж, сервиса, маркетинга. Но на первое место выходит отношение к клиенту.

«Наша основная, совместная с партнерами задача – это, чтобы в любом из дилерских центров LADA по всей стране наш покупатель смог приятно приобрести автомобиль и дальше комфортно его обслуживать», – заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Дилерская сеть LADA - самая крупная в стране и включает в себя 300 центров в 174 городах. В 2017 году было открыто 17 новых автосалонов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе автогиганта.

Там также отметили, что если дилер не готов предпринимать шаги по развитию центра – и, соответственно, не готов соответствовать стандартам – к нему могут быть применены санкции вплоть до разрыва договора.




Последние новости Тольятти

14 февраля
13:46
Программа материнского капитала получила ряд новых возможностей

Размер его в 2018 году составляет 453 тысячи рублей

14 февраля
13:40
Школьникам и студентам Крыма запретили отмечать День святого Валентина

Никаких поздравительных открыток-валентинок, ни признаний в любви в стенах школ и вузов

14 февраля
12:29
В России перенесли премьеру третьих «Мстителей»

Блокбастер студии Marvel выйдет на экраны страны 11, а не 3 мая

14 февраля
11:26
У жителя губернии за долги отобрали «Volkswagen»

Арест на дорогую иномарку наложили судебные приставы

14 февраля
11:14
В Тольятти пройдет акция «ЕГЭ для родителей»

Она состоится  20 февраля в лицее №57 на бульваре Луначарского, 19

14 февраля
10:50
В Тольятти решили открыть центр судебно-медицинской экспертизы

В Самарской области подписано концессионное соглашение...

14 февраля
10:20
Сретенские морозы пойдут на убыль в Тольятти к выходным

Их особенность в том, что ночью зима морозит, а днем — встречается с весной


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+