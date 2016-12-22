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22 декабря 2016
09:22:23

АВТОВАЗ провел конференцию со своими поставщиками

На ней рассматривались вопросы стратегии автогиганта и создания конкурентоспособной базы поставщиков автокомпонентов, а также обеспечения бесперебойности поставок и повышения качества комплектующих. Принят ряд принципиальных решений.

В частности, «АВТОВАЗ» взял на себя обязательство представить производителям деталей единый порядок закупок с учетом одинаковых условий для отечественных и зарубежных компаний. Также определились в необходимости информирования поставщиков по номенклатуре планируемых закупок.

При этом, контракты должны быть долгосрочными либо на жизненный цикл проекта. Это позволит поставщикам своевременно выполнять техническое перевооружение производств, тем самым обеспечивая свое развитие. Подобные встречи решено проводить в ежемесячном режиме.




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