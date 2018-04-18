Конвейер на заводе в Ижевске встал накануне из-за недостатка комплектующих, сообщила пресс-служба предприятия. Свои обязательства по поставке деталей для сборки модели неожиданно нарушила нижегородская компания ООО «Автокомпонент».

В итоге из-за отсутствия топливных баков на ижевском предприятии отменили рабочую смену и допустили отставание по сборке в 285 автомобилей. Директор по связям со СМИ АВТОВАЗа Сергей Ильинский сообщил, что речь идет о краткосрочной приостановке производства.

"Завод прилагает максимум усилий для нормализации поставок", - добавил он.