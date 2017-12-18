Как сообщил гендиректор входящего в компанию Ижевского автозавода Михаил Рябов, в ней 320 машин. Он отметил, что специалисты компании теперь будут наблюдать за реакцией кубинского авторынка.

Стоит напомнить, что последний российский автомобиль отправился на «Остров свободы» 12 лет назад. И вот теперь решено возобновить поставки. Планируется, что вазовские «Весты» будут работать на Кубе в качестве такси.