Как сообщил гендиректор входящего в компанию Ижевского автозавода Михаил Рябов, в ней 320 машин. Он отметил, что специалисты компании теперь будут наблюдать за реакцией кубинского авторынка.
Стоит напомнить, что последний российский автомобиль отправился на «Остров свободы» 12 лет назад. И вот теперь решено возобновить поставки. Планируется, что вазовские «Весты» будут работать на Кубе в качестве такси.
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