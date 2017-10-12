Как заявил глава Самарской области Дмитрий Азаров, это произошло благодаря личному участию Президента России Владимира Путина. И.о. губернатора накануне посетил тольяттинский автогигант, осмотрел производство двигателей и сборочный конвейер, пообщался с рабочими.
Дмитрий Азаров особо отметил, что благодаря руководству страны заводу удалось выстоять даже в самые непростые времена. Среди позитивных сдвигов он отметил то, что люди с большим желанием овладевают новыми навыками, постоянно проходит процесс переподготовки кадров. Это сказывается на росте производительности труда, закладывает серьезный фундамент для успешного будущего, в котором заинтересованы и региональные власти.
«Мы приложим все усилия для того, чтобы создать условия для успешного развития, - подчеркнул врио Губернатора, - Сегодня более подробно обсудим, что требуется на данном этапе от органов государственной власти, от муниципалитета. Сверим часы, что называется, и вместе будем достигать результата».
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