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20 декабря 2016
10:42:44

АВТОВАЗ подвел окончательные итоги акции «Познакомься с LADA»

Она стартовала в октябре и проходила в два этапа. Среди участников разыгрывались 2 автомобиля LADA XRAY. Напомним, победители первого этапа были приглашены на АВТОВАЗ 21 ноября. Ключи от первого кроссовера президент АВТОВАЗа Николя Мор вручил Михаилу Яковлеву из Оренбурга.

А накануне автогигант принимал призеров второго этапа.  В ней приняли участие более 21 тысячи человек, из которых случайным образом выбрали 20 финалистов и победителя. Им стала Наталья Григорьева из  Пскова. Теперь она тоже будет ездить на LADA XRAY, причем в максимальной комплектации.

Для всех гостей была предусмотрена экскурсия в дизайн-центр LADA, знакомство с концептами, представленными на Московском международном автосалоне, визит в исторический музей завода и официальная часть в холле заводоуправления.

На торжественной церемонии награждения призеров президент АВТОВАЗа Николя Мор подчеркнул: «Сегодня вы смогли познакомиться с нашей работой, увидели наше будущее, представленное концепт-карами LADA. Когда то  концептами были и Vesta и XRAY. Сейчас же эти автомобили, благодаря своему стилю, качеству и надежности, уже заслужили популярность на автомобильном рынке страны. Как результат – нам стали больше доверять. В этом году, каждый пятый проданный новый автомобиль в России – LADA. Это хороший, рациональный выбор, сочетающий в себе максимум автомобиля, комфортную стоимость покупки и владения в этом ценовом сегменте».

Фото www.lada.ru
 




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