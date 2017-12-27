В пресс-релизе компании нашлось место не только автомобилестроительным успехам.

В 2017 году на российский рынок вышли 2 новые модели – LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Сочетая практичность, комфорт, спортивный характер и экспрессивный дизайн, эти автомобили открыли новую нишу на российском рынке и позволили семейству Vesta в ноябре 2017 года стать самым популярным среди модельного ряда LADA, а также вторым по популярности на рынке России.

Впервые в истории Бренда на рынок вышла серийная двухтопливная модель – LADA Vesta CNG. Автомобиль может работать как на бензине, так и на метане (компримированный природный газ), который является одним из самых распространенных видов топлива в России. В числе его преимуществ безопасность, экологичность и невысокая цена: использование метана позволяет снизить расходы на горючее в 3 раза.

Стремясь расширить выбор для потенциальных покупателей LADA, Компания предложила особый вариант исполнения для моделей LADA XRAY и LADA Vesta. Комплектация, получившая название Exclusive, отличается комбинированной обивкой сидений из экокожи и замши. В экстерьере и интерьере использовано несколько новых стилеобразующих элементов – от оригинального рисунка колесных дисков до черных лакированных вставок.

5 апреля 2017 года исполнилось 40 лет с начала производства LADA 4х4. В честь этого события была выпущена партия 3-х и 5-дверных LADA 4х4 в юбилейной комплектации. Особенности LADA 4х4 «Anniversary» - особая отделка салона и экстерьера, оригинальные диски колес. Каждый автомобиль имеет табличку с уникальным порядковым номером: от 0001 до 1977, что означает год начала производства LADA 4х4 и номер машины в ограниченной серии. Часть юбилейных внедорожников была впервые окрашена в «камуфляж» в заводских условиях.

В процессе обновления модельного ряда LADA покупателям было предложено несколько новых силовых агрегатов. В октябре 2017 года все автомобили семейства LADA Largus получили более мощный и тяговитый 16-клапанный мотор LADA объемом 1,6 литра. В этом же месяце в продажу поступили новые комплектации седана LADA Vesta, оснащенные двигателем объемом 1.8л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Ранее этот силовой агрегат, самый мощный в гамме LADA, был предусмотрен только в максимальной комплектации Exclusive, а теперь он также предлагается для версий Comfort и Luxe.

Новые технологии: вместе с Альянсом

В январе 2017 года на АВТОВАЗе освоены литье основных элементов мотора Альянса HR16 – блока и головки блока цилиндров, механическая обработка этих алюминиевых заготовок, а также обработка коленчатого вала. Таким образом, АВТОВАЗ и Альянс Renault-Nissan максимально увеличили уровень локализации двигателя HR16, который собирается в Тольятти. Осенью также была освоена технология литья картера сцепления для коробок передач Альянса. Все двигатели полностью соответствуют международным стандартам качества.

Развитие дилерской сети: в России и за рубежом

В 2017 году продолжалась работа по переоборудованию дилерских центров в соответствии с современными фирменными стандартами Бренда. Параллельно проводилось обучение и переаттестация сотрудников автосалонов.

LADA также продолжила расширение экспортных рынков. В течение года начались поставки новой LADA Vesta в Германию и Венгрию. Для рынка Евросоюза двигатели LADA Vesta соответствуют стандарту «Евро-6». Кроме того, марка LADA вернулась на Кубу и в Иорданию. Всего в 2017 году автомобили LADA поставлялись в 27 стран.

Награды для LADA

2017 году Марка отмечена большим числом наград от профессиональных сообществ.

Сразу две модели LADA – Vesta и фургон Largus – победили в Ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» 2017. LADA Vesta стала лауреатом в номинации «Малый класс». Российские автолюбители оценили яркую внешность автомобиля, его оснащенность и технические характеристики. LADA Vesta побеждает в премии «Автомобиль года» уже во второй раз – в 2016 году модель была награждена в номинации «Новинка года». Что касается LADA Largus, то он уже в пятый раз подряд стал «Автомобилем года» в классе «Мини-фургоны».

LADA Vesta также стала победителем Премии Российского автомобильного форума RAF 2017. Автомобиль награжден в номинации «Лучший продукт года».

Бестселлеры LADA высоко оценены экспертами СМИ: LADA Vesta и LADA XRAY стали победителями престижной автомобильной премии Гран-при журнала «За рулем». Компактный городской кроссовер LADA XRAY стал лучшим в номинации «Малый класс». Седан LADA Vesta удостоился специального приза «Выбор редакции «За рулем».

Отдельную награду заслужил стиль седана LADA Vesta и Vesta SW Cross – автомобили были отмечены призом Первого Московского Биеннале дизайна.

LADA Granta заняла второе место в рейтинге журнала РБК «Продуктов для людей» как лучший российский автомобиль и стала единственной машиной в общем списке номинантов.

Автоспорт: дебют LADA Vesta

Спортивный 2017 год стал успешным для LADA и фирменной команды LADA Sport ROSNEFT.

Подготовленная к соревнованиям LADA Vesta впервые приняла участие в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), в двух самых мощных классах. В «Туринге» на старт вышли LADA Vesta с двухлитровым турбодвигателем мощностью 350 л.с., а в «Супер-Продакшн» соревновались LADA Vesta с турбомоторами объемом 1,6 л, мощностью 255 лошадиных сил. В итоге в классе «Туринг» коллектив LADA Sport ROSNEFT стал Чемпионом России. В классе «Супер продакшн» заводские гонщики на LADA Vesta выиграли «серебро».

В классе «Национальный» LADA Sport ROSNEFT, выступавшая на LADA Kalina NFR, стала обладателем «серебра» в командном зачете.

Раллийный сезон 2017 года для команды LADA Sport ROSNEFT закончился триумфально. Гонщики заводской команды второй год подряд стали обладателями чемпионского титула и третий год подряд победителями Кубка России по ралли.