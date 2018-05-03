АВТОВАЗ поднял цены на все модели LADA
Автомобили марки LADA подорожали в России с 1 мая.
К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ". Так, модели: Granta, Kalina, Priora и внедорожник нива выросли в цене на 10 тысяч рублей. LADA Largus тоже подорожала на 10 тысяч, а вот Largus Cross – на 15 тысяч. LADA Vesta, Vesta SW и XRAY тоже прибавили на 15 тысяч, а новая Vesta SW Cross и вовсе подорожала на 25 тысяч рублей.
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