АВТОВАЗ поднял цены на все модели LADA



Автомобили марки LADA подорожали в России с 1 мая.

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ". Так, модели: Granta, Kalina, Priora и внедорожник нива выросли в цене на 10 тысяч рублей. LADA Largus тоже подорожала на 10 тысяч, а вот Largus Cross – на 15 тысяч. LADA Vesta, Vesta SW и XRAY тоже прибавили на 15 тысяч, а новая Vesta SW Cross и вовсе подорожала на 25 тысяч рублей.