Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Базовые версии Lada подорожали на 2–3%. Это следует из информации на сайте компании. Например, начальная цена самой продаваемой модели марки – Granta в кузове седан – увеличилась на 1,6% до 389 900 рублей. Другой седан – Lada Vesta (вторая по популярности модель Lada) – теперь стоит от 545 900 рублей. Рост составил 3,2%.

Неофициальная информация о готовящемся повышении цен (до 5%) появилась в декабре – об этом «Ведомостям» рассказали дилеры Lada. Компания это комментировать не стала. Как правило, АВТОВАЗ сообщает дилерам об изменении цен за день до этого или постфактум, отмечает газета, напоминая, что в прошлом году ценники на автомобили Lada менялись дважды: в феврале и в мае. В среднем модели подорожали менее чем на 5%.

Кстати, в январе АВТОВАЗ продлил программу обновления парка, но снизил размер скидок. Например, при сдаче старого автомобиля в утилизацию скидка на новую машину сократилась вдвое - до 10 000 рублей. В начале 2016 г. скидки на некоторые модели Lada при такой схеме доходили до 90 тысяч, затем в течение года постепенно снижались.