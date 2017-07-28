Группа "АвтоВАЗ" в первом полугодии 2017 года увеличила выручку на 17,6% и практически достигла точки операционной безубыточности, сообщил пресс-центр компании.
В первом полугодии 2017 г. предприятие реализовало в России 140 231 автомобиль Lada, что на 13% больше, чем за аналогичный период минувшего года (124 353). Доля Lada на российском рынке (легковые + легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт - до 19,5%.
Такое достижение в значительной степени связано с растущими объемами продаж новых моделей (Lada Vesta и Lada XRAY), в том числе благодаря расширению их модельного ряда (новые версии и комплектации). 5 автомобилей Lada вошли в Топ-20 самых продаваемых моделей: Granta (второе место), Vesta (третье), XRAY (девятое место), Largus (14-я позиция) и 4×4 (17-е место).
Группа "АвтоВАЗ" нарастила объемы экспортных продаж автомобилей Lada (включая поставки машинокомплектов) на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном этот рост связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки в Казахстане и стартом продаж Lada Vesta на некоторых зарубежных рынках. Кроме того, группа "АвтоВАЗ" реализовала 48 487 автомобилей брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по альянсу.
В результате выручка группы "АвтоВАЗ" выросла до 102 млрд руб., что на 17,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности с результатом -4 млн руб. (улучшение на 9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом 2016 года).
Чистая прибыль все еще осталась отрицательной и составила -4 млрд руб. (улучшение на 23 млрд рублей). Более того, группа "АвтоВАЗ" не исключает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах во втором полугодии. В частности, это увеличение закупочных цен на сырье и ухудшение валютных факторов. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать свой план реструктуризации.
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