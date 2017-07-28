слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
28 июля 2017
08:08:21

АвтоВАЗ почти достиг точки безубыточности

Группа "АвтоВАЗ" в первом полугодии 2017 года увеличила выручку на 17,6% и практически достигла точки операционной безубыточности, сообщил пресс-центр компании.

В первом полугодии 2017 г. предприятие реализовало в России 140 231 автомобиль Lada, что на 13% больше, чем за аналогичный период минувшего года (124 353). Доля Lada на российском рынке (легковые + легкие коммерческие автомобили) увеличилась на 1 процентный пункт - до 19,5%.

Такое достижение в значительной степени связано с растущими объемами продаж новых моделей (Lada Vesta и Lada XRAY), в том числе благодаря расширению их модельного ряда (новые версии и комплектации). 5 автомобилей Lada вошли в Топ-20 самых продаваемых моделей: Granta (второе место), Vesta (третье), XRAY (девятое место), Largus (14-я позиция) и 4×4 (17-е место).

Группа "АвтоВАЗ" нарастила объемы экспортных продаж автомобилей Lada (включая поставки машинокомплектов) на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В основном этот рост связан с увеличением объемов крупно-узловой сборки в Казахстане и стартом продаж Lada Vesta на некоторых зарубежных рынках. Кроме того, группа "АвтоВАЗ" реализовала 48 487 автомобилей брендов Renault, Nissan и Datsun своим партнерам по альянсу.

В результате выручка группы "АвтоВАЗ" выросла до 102 млрд руб., что на 17,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности с результатом -4 млн руб. (улучшение на 9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом 2016 года).

Чистая прибыль все еще осталась отрицательной и составила -4 млрд руб. (улучшение на 23 млрд рублей). Более того, группа "АвтоВАЗ" не исключает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах во втором полугодии. В частности, это увеличение закупочных цен на сырье и ухудшение валютных факторов. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать свой план реструктуризации.




Последние новости Тольятти

28 июля
8:56
Старые терминалы аэропорта Курумоч в этом году снесут

Сейчас аэропорт ищет подрядчика...

28 июля
8:27
Никита Пресняков женился на соседке по даче

Журналисты уже назвали это торжество свадьбой года...

28 июля
8:20
Женщине сломали позвоночник в спа-салоне

Во время сеанса массажистка очень сильно согнула спину посетительницы...

28 июля
8:18
Мощи Николая Чудотворца сегодня покинут Россию

Им поклонились около 2,5 миллионов человек...

28 июля
8:16
В Госдуме могут ввести в Уголовный кодекс понятие «злоупотребление влиянием»

Так депутаты хотят наказывать людей, которые торгуют своим авторитетом у чиновников...

28 июля
8:13
В полиции показали фото столкновения "лоб в лоб" двух иномарок на трассе М5 в Самарской области

Авария произошла yа 1095-м километре автодороги М-5 «Урал»...

28 июля
8:06
На новой набережной Комсомольского района Тольятти завтра проведут субботник

Участники соберутся в полдень около спуска напротив Дворца культуры «Тольяттиазот»...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+