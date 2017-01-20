Об этом заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу завода Ян Птачек.

"Мы уже начали производство с нашим партнером в Казахстане Lada Largus, Lada Vesta, Lada X-ray, Lada хэтчбек. В ближайшие недели планируем начать продажи в Германии", - рассказал он на пресс-конференции.

По итогам 2016 года в Германии зарегистрировано "значительное увеличение" продаж, Lada Vesta внесет дополнительный вклад в этот показатель, отметил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" рассматривает возможность начала экспорта автомобилей в Чехию. Кроме того, компания также планирует в текущем году нарастить экспорт, по крайней мере, на 50%.

Как отметил Птачек, приоритетом здесь являются традиционные рынки стран СНГ, так как там хорошо развита клиентская сеть. "И у нас есть очень много инструментов и средств, для того, чтобы стать еще сильнее в этих странах", - цитирует Птачека ТАСС.

"АвтоВАЗ" по итогам прошедшего года продал почти 266,3 тысяч автомобилей Lada, что на 1% меньше, чем в 2015 году. При этом в декабре реализовано 27,63 тысяч машин, что на 17,8% превышает результат декабря предыдущего.