В этом году модель может получить модификацию с приставкой «Кросс». О таких планах представители завода говорили давно. Причем речь идет о модификации, которую от обычного кроссовера будет отличать внедорожный обвес и увеличенный клиренс, отмечает «Официальный лада клуб».
Теперь же стало известно, что новую версию LADA XRAY готовят к запуску в серийное производство. И произойдет это уже в нынешнем году. Производственный план АВТОВАЗа гласит, что в 2018 здесь планируют выпустить 10 382 LADA XRAY Cross. Всего же с конвейера в этом году сойдет 43 115 автомобилей семейства.
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