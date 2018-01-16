В этом году модель может получить модификацию с приставкой «Кросс». О таких планах представители завода говорили давно. Причем речь идет о модификации, которую от обычного кроссовера будет отличать внедорожный обвес и увеличенный клиренс, отмечает «Официальный лада клуб».

Теперь же стало известно, что новую версию LADA XRAY готовят к запуску в серийное производство. И произойдет это уже в нынешнем году. Производственный план АВТОВАЗа гласит, что в 2018 здесь планируют выпустить 10 382 LADA XRAY Cross. Всего же с конвейера в этом году сойдет 43 115 автомобилей семейства.