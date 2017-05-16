Речь идет об автомобилях Lada Kalina и Granta Sport, реализованных с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день/

Причиной отзыва является перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления (для автомобилей в комплектации с механической коробкой передач).

Автопроизводитель проинформирует владельцев, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах Lada Kalina и Granta Sport будет выполнена установка защитной облицовки, которая исключит возможность перетирания трубок. При наличии следов контакта на трубках, будет произведена замена трубок в сборе на новые.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

VIN-коды транспортных средств, попадающих под отзыв (599 KB)